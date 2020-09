Julio Iglesias revela los motivos por los que tiene dificultad para caminar

El cantante preocupó a sus fans hace algunas semanas al ser fotografiado siendo ayudado a caminar por dos mujeres.

Julio Iglesias hizo una publicación en Instagram, en la que revela un accidente doméstico que sufrió, y que le ha afectado aún más su ya minada capacidad para caminar.

“Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa”.

“En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta con mi pasado”, expresó Julio, quien antes de dedicarse a la música, tenía la intención de convertirse en un exitoso futbolista, sueño que vio truncado por un accidente automovilístico que sufrió.

A sus 76 años, las secuelas de ese accidente ya le habían cobrado factura, pues tenía muchas complicaciones de salud y ya no podía caminar bien.

Sus seguidores y fans le expresaron comentarios en los que le expresan sus mejores deseos de que pronto se recupere de esa lesión y regrese a los escenarios.