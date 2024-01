Anette Cuburu se cansó de aguantar dimes y diretes de Andrea Legarreta

La conductora hizo fuertes revelaciones en contra de la titular de ‘Hoy’…

Las conductoras Anette Cuburu y Andrea Legarreta llevan años envueltas en una situación bastante tensa que podría definirse como una fuerte rivalidad o enemistad. La relación entre ambas ha generado mucha especulación en los medios y entre el público, y en los últimos días Anette ha hablado fuerte y tendido en contra de la presentadora de ‘Hoy’, haciendo varias acusaciones.

Los indicios de la discordia:

Anette Cuburu ha declarado públicamente en varias ocasiones que no tiene una buena relación con Andrea Legarreta. Incluso, en una entrevista en su canal de YouTube «Anetteando», afirmó que no la invitaría a su programa porque «solo invito a gente que me cae bien».

Cuburu también ha acusado a Legarreta y a la productora Carmen Armendáriz de estar detrás de un chisme que la afectó gravemente durante su etapa en el programa «Hoy» – que tenía un romance con El Negro Araiza, cuando todavía estaba casada. Según ella, este chisme la hizo quedar como una persona infiel y contribuyó a su salida del programa, además de su divorcio del productor Alejandro Benítez.

“Yo estuve en Hoy hace 16 años, yo creo que alguien que está hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera”.

“Las detesto a las dos. Se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal”, asegura Cuburu.

“Carmen Armendáriz es una víbora, es una señora mala, una señora que ha corrido a muchísima gente, que le ha quitado trabajo a muchísima gente, por eso no tiene proyectos y, sus proyectos, son un fracaso; el único éxito que ha dado es a TV Azteca y se llama Ventaneando, la felicitamos por eso, que fue hace 100 años. Conmigo se portó fatal, se metió con mis hijos y nadie se mete con mis hijos”.

EN EXCLUSIVA | Anette Cuburu ARREMETE en contra de Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz 😱🚨 pic.twitter.com/w6wSQvBfxA — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) January 3, 2024

Legarreta, por su parte, ha negado las acusaciones de Cuburu y ha dicho que no tiene ningún interés en una pelea con ella. Sin embargo, no ha hecho declaraciones públicas sobre la naturaleza de su relación.

El origen de la rivalidad: Los motivos exactos de la discordia entre Cuburu y Legarreta no están del todo claros. Se ha especulado que ‘podría deberse a envidias profesionales, diferencias de personalidad o un malentendido’. Algunas fuentes afirman que la rivalidad surgió durante el tiempo que ambas coincidieron en el programa «Hoy», mientras que otras apuntan a un incidente previo.