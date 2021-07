Ángela Aguilar critica las “malas palabras” de KArol G

A la hija de Antonio Aguilar no le gustó la interpretación de música mexicana por parte de la colombiana.

Ángela Aguilar externó que la presentación que realizó la colombiana Karol G, durante su participación en los Premios Juventud, no le gustó.

La hija de Pepe Aguilar reprochó un detalle de su colega durante su show en la gala celebrada la semana pasada en Miami.

“No me pareció, me pareció que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, pero no me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero lo demás me encantó”, dijo Ángela en rueda de prensa.

La boricua Noelia también había criticado a la cantante colombiana por “no respetar” a la música mexicana.

Ángela Aguilar, de 17 años, también defendió sus gustos y minimizó las críticas que recibió por el atuendo que eligió para la mencionada premiación.

“Yo me siento contenta con lo que yo escojo, así que a mí me encantó”, destacó.