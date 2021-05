Angelina Jolie está poniendo a las abejas en el centro de atención.

En el nuevo proyecto de Angelina Jolie ella aparece cubierta de abejas y con ganas de protegerlas.

La estrella, en colaboración con National Geographic, aparece llena de abejas para el Día Mundial de las Abejas.

El propósito del rodaje es hablar sobre la importancia de proteger a las abejas, ya que instó a todos a desempeñar su papel.

“Con tanto que nos preocupa en todo el mundo y tanta gente que se siente abrumada por las malas noticias y la realidad de lo que se está derrumbando, esta es una cosa que podemos manejar”, dijo.

“Ciertamente, todos podemos intervenir y hacer nuestra parte”.

“No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Mucha gente simplemente está tratando de pasar el día”, agregó.

“Quieren hacer el bien. No querer ser destructivos. No saber qué comprar. No saber qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque lo necesita “.

“Tengo seis hijos y están sucediendo muchas cosas y no sé cómo ser la ‘perfecta’ en nada. Entonces, sí podemos ayudarnos unos a otros para decir: ‘Este es un camino a seguir, simple, y esto es algo que puedes hacer con sus hijos ‘.”