Anitta se asume abiertamente bisexual

Anitta lanza su nuevo sencillo ‘Me gusta’, y al mismo tiempo confiesa que es bisexual, y se dice defensora de que la gente practique las preferencias que quiera.

La intérprete y compositora nacida en Río de Janeiro comentó a la agencia EFE: “Yo no canto nada que no haga yo misma. Yo soy abiertamente bisexual y no quiero hacer un espectáculo de eso. Puedo estar con un hombre, con una mujer, con dos, con tres, con cinco o con seis. ¡fiesta! Defiendo esa libertad”.

En el tema ‘Me gusta’ hacen con Anitta una colaboración especial Cardi B y Myke Towers, canción en la que habla de sus preferencias sexuales: “Fue como el destino, porque cuando nos encontramos en el estudio de grabación, resultó todo lo que pensaba. Cardi es mi otro yo en inglés y en español. A menudo digo a mis fans que no entienden portugués que ella y yo a menudo hacemos ‘lives’ en los que por casualidad decimos las mismas cosas. Es una locura”.

El tema habla de la atracción y relaciones entre mujeres, mientras que el papel de Myke Towers es el de un hombre que le gusta ver a dos mujeres ‘divertirse’.