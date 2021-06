Armie Hammer ingresa en rehabilitación después de acusaciones de abuso sexual

El actor ha sido acusado de violentar a una mujer, además de otras acusaciones de abuso físico y emocional.

Según los informes, el actor Armie Hammer ingresó en rehabilitación después de verse envuelto en un escándalo de abuso y violación de mujeres.

La estrella de Call Me By Your Name fue vista en el aeropuerto de Gran Caimán.

Según un testigo, fue abandonado por su ex esposa Elizabeth Chambers, con quien comparte dos hijos.

En julio de 2020, los ex cónyuges renunciaron a su matrimonio de 10 años.

Luego, se vio a la estrella ingresando a una rehabilitación en Florida el 31 de mayo.

En marzo fue acusado de violar a una mujer hace cuatro años en Los Ángeles y la policía dijo que estaban investigando el asunto.

La acusación de violación sigue a las denuncias en las redes sociales en enero de varias mujeres que acusaron al actor de 34 años de abuso físico y emocional, y dijeron que compartía fantasías violentas.