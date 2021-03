La ex de Armie Hammer, Paige Lorenze, se sintió ‘insegura’ con el actor

Lorenze no se sentía cómoca desde que el actor le comenzó a imponer reglas para ella.

La exnovia de Armie Hammer, Paige Lorenze, no se sentía cómoda saliendo con el actor después de que él “comenzó a hacer reglas” para ella.

La estudiante de 23 años comenzó a salir con la estrella de Call Me By Your Name en septiembre pasado, pero rompió con la estrella de 34 años cuando supuestamente se volvió más intenso sobre su relación.

Ella recordó a la revista Vanity Fair: “Él comenzó a establecer reglas para mí sobre las cosas que podía y no podía hacer, a quién podía ver, a quién no. Me dijo que no podía tener a nadie más en mi cama”.

“Y luego comencé a sentirme realmente insegura y realmente enferma del estómago por algunas cosas”, compartió, y señaló: “Yo también dependía emocionalmente de él”.

Paige decidió terminar su relación por mensaje de texto porque estaba preocupada por la imprevisibilidad de Armie, y agregó: “Nunca sabes lo que vas a tener con él, es una persona que da miedo”.

Las campanas de alarma habían sonado para Paige poco después de conocer al actor Rebecca y él rápidamente le confió algunos secretos familiares “oscuros”.

Ella dijo: “Muchas cosas realmente oscuras. Me sentí confundida por qué me estaba diciendo estas cosas tan instantáneamente … Eran cosas que nunca compartiría desde el principio … Dijo que su abuelo era ese tipo de persona muy aterradora que tenía estas locas fiestas sexuales donde habría armas. Pensó que era genial y estaba orgulloso de él de alguna manera “.

Durante el tiempo que pasaron juntos, Paige afirmó que tenía que pagar “todo” porque Armie no tenía dinero y se las arreglaba con préstamos de amigos.

Otra de las ex novias de Armie, Courtney Vucekovich, también habló con la publicación sobre su romance de tres meses con la estrella de Lone Ranger, con quien se vinculó “por un trauma pasado”.

La belleza de 30 años dijo que inicialmente la hizo sentir como “la única chica en el mundo”, pero que se sintió incómoda después de un encuentro sexual en el que el actor supuestamente la persuadió de “un escenario de bondage en el que (ella) no se sentía cómoda”.

Courtney dijo que “finalmente consintió y realmente se arrepintió de haberlo hecho”, y después de que se separaron en septiembre pasado, se registró en un programa de tratamiento para el trauma.

Andrew Brettler, el abogado de Armie, insistió , que tiene dos hijos Harper, de seis años, y Ford, de cuatro, con su ex esposa Elizabeth Chambers, y sus antiguos socios fue “consensual”.

Le dijo a Vanity Fair en un comunicado: “Todas las interacciones entre el Sr. Hammer y sus ex parejas fueron consensuadas. Fueron discutidas en profundidad, acordadas de antemano con sus parejas y participativos mutuamente.

“Las historias perpetuadas en las redes sociales fueron diseñadas para ser lascivas en un esfuerzo por dañar al Sr. Hammer, pero eso no las hace ciertas”.

Una cuenta de Instagram llamada House of Effie generó informes sobre el supuesto comportamiento sexual de Armie cuando publicaron una serie de mensajes directos no verificados supuestamente del actor, que hacían referencia a fantasías caníbales.

Tras el escándalo, Armie abandonó su próxima película Shotgun Wedding, que también está protagonizada por Jennifer Lopez, porque no quería estar lejos de sus hijos en medio de los “viciosos y espurios ataques en línea”.

Dijo: “No estoy respondiendo a estas falsas afirmaciones, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso “.