Francia Raisa habla sobre donación de riñón a Selena Gomez

En el Día Mundial del Riñón, Raisa habló sobre las luchas de los pacientes con enfermedades renales.

La cantante ganadora del premio Grammy Selena Gomez arroja habla sobre su “agradecimiento” por su amiga Francia Raisa en el Día Mundial del Riñón.

Todo comenzó una vez que la amiga de Gómez, Raisa, abrió su cuenta de Twitter y habló sobre las luchas de los pacientes con enfermedades renales.

Ella escribió: “Si me has estado siguiendo por un tiempo, sabes que he mantenido mi proceso de donación de riñón bastante privado. Sin embargo, creo que he llegado a un punto en mi vida en el que me siento cómoda y confiada en hablando de mi experiencia y utilizando mi plataforma para crear conciencia sobre las diversas enfermedades renales que afectan a nuestra población “.

“Si bien no me afectó personalmente la enfermedad renal, he visto sus impactos de primera mano y quiero hacer mi parte para ayudar a educar a otros al respecto. Entonces, en honor al Día Mundial del Riñón, hablemos sobre el impacto de la enfermedad renal y cómo podemos trabajar para garantizar que las personas que padecen una enfermedad renal vivan bien”.

Un pco más tarde, Gomez usó su propia cuenta y se entusiasmó con la ayuda y el apoyo de su amiga.