Arturo Carmona considera estúpidos comentarios sobre como trata a su hija

Algunos usuarios de internet criticaron al actor por la forma en que él y su hija Melenie se expresan su cariño.

Arturo Carmona consideró comentarios estúpidos a quienes lo criticaron por la forma en que él y su hija Melenie se expresan su cariño.

El actor organizó una fiesta con algunos familiares y amigos para celebrar su cumpleaños, y algunos videos y fotografías que subió a las redes, provocaron que cibernautas malinterpretaran los abrazos y besos que Carmona daba a su hija Melenie.

Sin duda esto molestó al ex futbolista, pero le restó importancia y solo dijo: “Son comentarios estúpidos. No se tiene que responder algo por responder eh?, no se sientan obligados”, y aseguró que esos comentarios no lograron amargarle la noche.

Algunos cibernautas expresaron que no se les hacía apropiado tanto acercamiento físico entre Arturo y Melenie, y recordaron que la chica acaba de ser protagonista de una polémica al revelar que fue acosada sexualmente por un familiar cuando ella era una niña.