Daniela Parra se ofrece a ayudar a su hermana Alexa

Daniela considera que Alexa es víctima de la manipulación de Ginni Hoffman, y le dice “estoy aquí para ayudarte”.

Daniela Parra tuvo la oportunidad de hablar con su papá Héctor Parra, y reveló lo que le dijo desde la cárcel, y aseguró que no le guarda rencor a su media hermana.

La hija del estuvo en el programa ‘Venga la Alegría’, y se habló de lo sucedido con la denuncia de abuso sexual contra su papá por parte de su media hermana Alexia: “Esto es exactamente lo que me dijo: ‘No voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy, nosotros sabemos lo que somos y lo que vivimos, y de aquí para arriba’, eso sí me subió el ánimo y con eso agarré yo más fuerzas para sacar todo esto”.

Daniela considera que su media hermana es solo una víctima de su madre Ginny Hoffman, ex pareja de Parra, quien ha manipulado a la jovencita para que declarara en contra de su papá, por lo que no le guarda rencor e incluso le ofrece su ayuda: “Estoy aquí para el momento en que ella me deje ayudarla”.