Arturo Peniche tiene “el alma triste” por pérdidas debido al Covid-19

Arturo Peniche revela estar de luto por la pérdida de algunos seres queridos, víctimas de la pandemia del Covid-19, y pide a todos que sigan las medidas sanitarias indicadas.

El actor comentó en entrevista al programa ‘Hoy’ de Televisa: “Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes, y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”.

Arturo apenas la semana pasada dio el último adiós a un familiar: “Mi primo Jorge Julio murió el miércoles a las 6 de la mañana, tengo otro primo, Bejamín, que ahorita está luchando contra el Covid-19, él se pudo atender a tiempo afortunadamente”.

El popular galán de telenovelas lamenta que las personas no estén conscientes de la gravedad de la situación, y no se cuiden ni cuiden a los demás: “No seamos tontos. Yo salgo de aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes…no me la puedo pasar regañando a la gente, porque tampoco tengo el derecho a meterme en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido los cuido, si ellos se cuidan me cuidan, pero aquí parece que no está pasando nada”.