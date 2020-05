Así fue el festejo de un año de Archie, hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry

En medio del Covid-19, el pequeño Archie celebró con sus padres, su abuela Doria y algunos amigos de su madre.

La revista People se enteró como fue la celebración del primer cumpleaños de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, hijo de Meghan Markle y el Príncipe Harry.

El bebé completó su primer año de vida el pasado 6 de mayo y lo festejó junto a sus padres, su abuela Doria Ragland y su niñera de cabecera, la mejor amiga de Meghan, la diseñadora de moda Jessica Mulroney, y los hijos de ésta.

“Celebraron como una familia centrada en Archie y todos juntos. Tenían un pastel sensacional y tal vez una salida familiar con los perros”, dijo la fuente.

Los Sussex también mostró al mundo cómo creció Archie. Dado que ya no usan la cuenta de Instagram @SussexRoyal después de dejar sus roles como miembros principales de la familia real, Markle y Harry decidieron compartir un video de la duquesa leyendo a Archie a través de la página @SaveWithStories (creado por Jennifer Garner y Amy Adams) para ayudar a recaudar dinero para la fundación Save the Children en los Estados Unidos y el Reino Unido y a No Kid Hungry.

“¡GRACIAS a Meghan, la duquesa de Sussex (y Harry, el duque de Sussex, detrás de la cámara), por celebrar el primer cumpleaños de su hijo Archie leyendo Duck! Rabbit! Por @savewithstories! Feliz cumpleaños, Archie!”, escribieron los niños en Instagram.