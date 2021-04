Así reaccionó Britney Spears tras estrenarse su documental ‘Framing Britney’

La cantante usó su cuenta de Instagram para revelar su sentir, aunque no ha visto su documental.

Britney Spears confiesa que lloró durante dos semanas, después de que se estrenara el documental ‘Framing Britney’, en el que se trata el terrible acoso mediático que sufrió la cantante, en una época en que sufrió una crisis nerviosa.

La cantante usó su cuenta de Instagram para revelar su sentir: “No he visto el documental, pero por lo que he leído del mismo, me sentí avergonzada por la atención que han puesto en mí. Lloré durante dos semanas, y bueno…¡¡¡Todavía lloro a veces!!!”.

“He estado expuesta toda mi vida actuando delante de la gente. Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo, y mostrarte realmente vulnerable porque siempre he sido juzgada, insultada y ridiculizada por los medios de comunicación…y lo sigo siendo al día de hoy. El mundo sigue girando y la vida continúa, y nosotros seguimos siendo frágiles y sensibles como personas. Hago lo que puedo a nivel espiritual conmigo misma para intentar mantener mi propia alegría, amor y felicidad”, expresó la cantante.

Britney Spears continúa bajo la tutela de su padre debido a su incapacidad para conducir su carrera y sus finanzas, pero quiere demostrar que ya puede hacerlo sola, y celebridades y fanáticos la apoyan en esta idea.

La intérprete reveló que la danza es su mejor terapia: “La danza me proporciona alegría todos los días. No estoy aquí para ser perfecta…lo perfecto es aburrido”.