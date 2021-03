Bárbara de Regil explota ante pregunta sobre supuesto romance con José Manuel Figueroa

La actriz e influencer fitness pidió a la reportera que la cuestionó, que “dejara de preguntar tonterías y que fuera profesional”.

Bárbara de Regil explotó en contra de una reportera que le preguntó acerca de los rumores de un supuesto romance con José Manuel Figueroa hace unos años.

La actriz e influencer fitness fue abordada por algunos reporteros que la cuestionaron sobre las críticas que ha recibido por el lanzamiento de una proteína con su marca, pero su molestia por la pregunta acerca de su relación con Figueroa no la pudo ocultar y explotó.

“No, no, hay que ser profesional, no pregunten tanta tontería, no sean así” dijo Bárbara, quien aún más molesta replicó: “¡No fue mi suegro, no inventes! Le dijo a la reportera, quien se refería en su pregunta a Joan Sebastian, y levantando la voz agregó: “No, no tengo ninguna relación con José Manuel Figueroa. Yo estoy casada desde hace 7 años. ¡No! No manches”, se ve decir a la actriz en el programa ‘Sale el Sol’.

En cuanto a su marca de proteína, del Regil dijo: “Mi proteína está avalada por la Cofepris y tengo permiso de la FDA para vender en Estados Unidos. Todo lo demás es puro show, acuérdate que el payaso no muere si en el circo le aplauden”.