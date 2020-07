Bárbara de Regil hace emotiva reflexión hacia las madres solteras

La actriz dio palabras de ánimo a todas las mujeres que son madres solteras, que sigan adelante y luchen por ellas.

Bárbara De Regil vuelve a ser tendencia en las redes, pero esta vez por una emotiva refelxión para las madres solteras, en la que ella agradece haber vivido esta experiencia de tener a su hija sin el apoyo de su pareja.

La actriz era muy joven cuando quedó embarazada de su hija Mar, y reveló que su padre le retiró toda ayuda económica, por lo que tuvo que trabajar, fue mesera y a veces con doble turno para tener más ingresos: “Se lo agradezco ( a su papá) ya que eso me hizo más fuerte”.

Bárbara también reveló que se metió a estudiar chino mandarín con el objetivo de convertirse en traductora, también un curso de fotografía, pero que en ninguna de estas disciplinas tuvo buenos resultados, pero no se rindió por lo que intentó en otras actividades.

La también influencer dio palabras de ánimo a todas las mujeres que son madres solteras, que sigan adelante y luchen por ellas y por sus hijos: “…Solo quiero recordarte que puedes con eso y más y que todo pasa por algo en la vida…yo aprendí a descubrir un hermoso amor que no conocía, y te voy a decir algo: no es que un hombre te abandonó, es que la vida TE AMA TANTO que te dio un regalo, y te apartó de lo que no era para tí. Tú puedes tener la vida que sueñas, solo necesitas quererlo”.