Bárbara Mori confiesa que en el clímax de la fama vivía un fuerte drama personal

Cuando grababa su personaje en la telenovela “Rubí”, lloraba porque se sentía “sola, vacía y triste”.

Bárbara Mori confesó que cuando grabó ‘Rubí’, la historia que la lanzara a la fama como actriz, ella estaba viviendo una etapa muy mala en su vida personal.

“ ‘Rubí’ fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, era exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y comenzaba a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”, declaró la actriz en un Tedx Talks.

Este proceso hizo que Bárbara reflexionara acerca de su vida, su niñez que no fue nada feliz: “A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia, y mi madre con su abandono”.

También la actriz nacida en Uruguay reveló que rechazó firmar contrato de exclusividad con Televisa, algo que muchos le aconsejaron le daría seguridad económica, pero ella prefirió su libertad y seguir aprendiendo y hacer con su carrera lo que ella quisiera: “La empresa me buscó para que firmara con ellos a cambio de cualquier cosa que yo pidiera, es una oferta tentadora si lo que buscas es enriquecer tus bolsillos y asegurar tu futuro. Pero siempre he sido fiel a mis sueños, a mis necesidades más profundas, a mis ganas de seguir aprendiendo, así que rechacé la oferta a pesar de todas las dudas que se generaron en mí al escuchar la voz de mi ego”.