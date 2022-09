BBC hizo generosa donación para disculparse por entrevista con Lady Di

La emisora inglesa beneficiará a siete instituciones apoyadas por la princesa Diana…

Según The Sun, la BBC hizo una generosa donación a siete organizaciones benéficas vinculadas a la princesa Diana luego de disculparse por la infame entrevista que el periodista Martin Bashir le hizo a Lady Di en 1995. La cadena británica donó un total de £1,42 millones de libras esterlinas.

Mucha controversia ha rodeado la entrevista de Bashir con Diana, con la BBC devolviendo el premio de televisión BAFTA que ganó con el programa especial.

Pero ahora la BBC dijo que el dinero se dividiría en partes iguales entre Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children’s Charity, The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity y The Diana Award.

Tras una exhaustiva investigación judicial, se descubrió que Bashir utilizó documentos falsos para conseguir la importante entrevista, en la que Diana reveló muchos detalles de su relación y ruptura con el príncipe Charles.

El periodista logró, con mentiras, ganarse la confianza del duque de Spencer, hermano de Diana, que fue quien se la presentó, por lo que accedió a hablar con el periodista para el programa de la BBC.

La emisora británica expresó sus disculpas, luego de que el príncipe William asegurara en un discurso que su madre no solo fue engañada por un ‘reportero sinvergüenza’, sino también por los responsables de la emisora en ese momento.