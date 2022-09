Nuevo drama entre Kim Kardashian y Kanye West puede ser un ardid publicitario

La familia está a punto de lanzar la segunda temporada del reality show…

El rapero Kanye West desató una ola de preocupación en torno al bienestar de la matriarca de la familia Kardashian-Jenner, Kris Jenner, cuando filtró un mensaje privado de Kim Kardashian, pidiendo que dejara de hablar de su madre en sus ataques a la familia.

“De mi madre: POR FAVOR, dile que deje de mencionar mi nombre. Tengo casi 67 años y no siempre me siento bien. Me estresa muchísimo”, escribió Kris a través de Kim en un mensaje a Kanye.

Los fans estaban preocupados por lo que estaría pasando con Kris, ya que el tráiler de la nueva temporada del programa “The Kardashians” muestra a Kris siendo trasladada de urgencia al hospital.

Pero a Kanye no pareció importarle la solicitud angustiada de Jenner y continuó criticándola:

“No tendrás nada que decir sobre mis hijos negros y a qué escuela van. No harán Playboy ni cintas s3xuales. Dile a tus amigos Clinton que vengan a buscarme. Estoy aquí”, dijo en referencia a Hillary Clinton.

En el clip rápido, Kris parecía asustada mientras yacía en una cama de hospital. Su novio, Corey Gamble, estuvo a su lado mientras confesaba: “Ya tienen suficientes problemas, no tienen que preocuparse por su madre”.

Aunque realmente parece que están pasando por algo fuerte en su relación, algunos seguidores de la familia comentaron que era demasiada coincidencia que el supuesto problema de salud de Kris Jenner mencionado por Kim en la pelea con Kanye West y dado a conocer en el nuevo tráiler del programa, cuando están a punto de estrenar la segunda temporada del reality show.