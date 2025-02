Ben Affleck más allá de las cámaras

El actor es uno de los grandes genios del cine…

Ben Affleck es una de las grandes estrellas de Hollywood no solo por sus conocidas relaciones amorosas, sino también por su increíble trayectoria delante y detrás de las pantallas.

En su carrera ha ganado dos Óscar: uno por mejor guion original por Good Will Hunting y otro a mejor película por Argo, además se ha llevado varias nominaciones como actor o productor en diferentes premiaciones.

En pocas palabras, es uno de los grandes genios del cine y un icono de la cultura estadounidense y mundial. Pero su genialidad va mucho más allá del séptimo arte.

Genio del séptimo arte, y de las cartas

Muchas personas relacionan a Affleck por sus tortuosas relaciones con Jennifer López, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow o Ana de Armas. Y también por sus actuaciones en películas como DareDevil, Argo, Gone Girl, Pearl Harbor, The Last Duel, Air o su papel como Batman/Bruce Wayne en las películas de DC.

Pero la carrera de Affleck va mucho más allá, pues también es director, guionista y productor; además, por supuesto, de ser el amigo fiel e inseparable de Matt Damon. No obstante, en la ciudad de Las Vegas el nombre de Ben Affleck solo se conoce por una cosa: es un increíble jugador de cartas.

De hecho, muchos famosos, así como los jugadores online más novatos, son conocidos jugadores de póker, como Neymar, Leonardo DiCaprio, Drake, Michael Jordán o Jay-z, pero para Affleck este juego no suponía un reto.

Así, el actor encontró en el blackjack el desafío ideal para sus habilidades. En sus propias palabras, siempre ha preferido al blackjack sobre otros juegos de cartas y fue aprendiendo poco a poco hasta convertirse en uno de los jugadores más temidos por los casinos de Las Vegas.

Affleck ha ganando diversos torneos de blackjack y ocasionalmente también juega en torneos de póker profesional, de los cuales ha ganado varios. Por ello, dentro de este mundo, es conocido como un genio para los juegos de cartas.



Un maestro para la publicidad, ¿y la música?

Affleck y Damon son inseparables como Batman y Robin, incluso tienen varios negocios juntos. Uno de ellos es la agencia Artist Equity, una de las más importantes de los Estados Unidos.

Esta agencia cobró relevancia gracias a su campaña publicitaria para Dunkin’, la famosa marca norteamericana de donas, titulada The DunKings, que fue proyectada por primera vez en el Super Bowl del año pasado.

En esta campaña, Affleck es el vocalista principal

El éxito de este comercial fue tal que para el Super Bowl 2025 la banda The DunKings se reunirá de nuevo, pero esta vez con nuevos integrantes.

Un actor multifacético

¿Qué no puede hacer Ben Affleck? Desde escribir un guion ganador del Óscar hasta experto en juegos de cartas, es un verdadero genio para todo lo que se propone. Su filosofía es, dicho por el mismo, “si vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas”.