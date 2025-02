Hermana de Julián Figueroa revela que el hijo de Imelda Tuñón le «tiene miedo» a su abuelo

Marcelia Figueroa responde al comunicado hecho por Tito Frank, padre de Imelda…

En una entrevista con Javier Ceriani, Marcelia Figueroa cuestionó la veracidad de un comunicado emitido por el padre de Imelda Tuñón. Según Marcelia, existen discrepancias entre lo afirmado en dicho comunicado y la realidad que ella ha presenciado.

«[…] el comunicado del papá de Imelda. A parte de que está lleno de mentiras, a mí me consta. […] yo creo que con afán de tener esta cercanía que ni ella tuvo con su padre, porque hace poco que reapareció en su vida, Imelda pretende que el niño tenga esta cercanía con el abuelo», reveló.

Figueroa ha señalado que José Julián ha expresado temor hacia su abuelo, Tito Frank. En varias ocasiones, el niño habría llorado y suplicado para no ser llevado a casa de su abuelo. Marcelia asegura que Tuñón, a pesar de conocer el miedo de su hijo, insistía en que pasara tiempo con su padre.

«A mí también me tocó ver esto y el niño lloraba y pedía a gritos que no se lo llevaran, que no se quería ir con él. Yo lo vi y yo lo escuché, y decía: ‘No por favor, no quiero ir… no quiero ir con él, tengo miedo’», relató.

Marcelia también afirmó que Tuñón dejaba a su hijo con su papá para irse de fiesta:

«Algunas veces se lo llevaba y dices tú, se van a quedar los dos con el abuelo, y no era sí. Ella se iba, se largaba, seguramente igual de rumba, a la fiesta, quién sabe si con algún novio y dejaba al pobre niño con el abuelo, con una persona que no conoce realmente, que no ha tenido contacto alguno».

¿Imelda Tuñón usa sustancias ilícitas frente a su hijo?

Además, la hermana de Julián Figueroa ha denunciado que José Julián ha llegado en múltiples ocasiones a la casa de Maribel Guardia con un fuerte olor a marihuana. Según su testimonio, Imelda habría llevado al niño a fiestas y reuniones donde se consumían sustancias ilícitas.

«[…] Los fines de semana, cuando no se desaparecía ella sola, sí empezó a llevarse al niño de fiesta o al departamento de un amigo. Cuando regresaban el domingo en la noche, si es que regresaban, me tocó ver que llegaban ella y el niño oliendo a marihuana. Te lo puedo asegurar», aseveró.

«Estaba conmigo Maribelita, la sobrina de Maribel, y cuando llegaron y lo queríamos abrazar y saludar, Imelda nos dijo: ‘No, no, no, espérense, primero lo tengo que bañar, después lo ven, primero lo baño’, y se fue corriendo con el niño», continuó.

Estas acusaciones han llevado a Marcelia Figueroa a concluir que Imelda Tuñón no sería una cuidadora adecuada para su hijo. De igual modo, Figueroa reveló que cree que tanto José Julián como Julián Figueroa le «estorbaban».

«Si te soy sincera, siempre sentí que el niño le estorbaba. Es muy duro porque es su hijo, y no me gustaría pensar que no lo ame, siempre quiero pensar que, bajo cualquier circunstancia, una madre ama a su hijo, pero haciendo este tipo de cosas… incluso con mi hermano sentía lo mismo […] de cierta manera, Julián también le estorbaba», contó.

La hermana de Julián Figueroa ha expresado su preocupación por el bienestar del niño y ha sugerido que Imelda Tuñón debería reconocer sus acciones y arrepentirse.

«Le diría que se arrepienta antes de que sea muy tarde, sería lo único. Que se arrepienta antes de que sea muy tarde de perder a su hijo para siempre o de que cosas que ella sabe. La realidad es mucho peor de lo que se sabe hasta hoy», concluyó.