Padre de Imelda Tuñón hace grandes revelaciones sobre la disputa legal con Maribel Guardia y la muerte de Julián Figueroa

En una publicación en las redes sociales, Tito Frank responde a las acusaciones de la actriz y da su versión de los hechos…

El conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, continúa escalando. En un reciente comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Tito Frank, padre de Imelda, ha ofrecido una versión distinta de los eventos que rodearon la decisión de otorgar la custodia provisional de José Julián a Maribel Guardia.

Frank ha cuestionado específicamente los acontecimientos del 21 de enero en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, cuando su nieto fue separado de su madre. Según su relato, Imelda se encontraba en condiciones precarias debido al frío mientras esperaba los resultados de una evaluación. Además, revela que cuando él y su hija estaban siendo sometidos a un interrogatorio, los fiscales ya le habían dado José Julián a Maribel.

«Aquel día en madrugada en inmediaciones del bunker de la Fiscalía, esperando por mi nieto, José Julián, mi hija estaba en la sala de la oficina 59 o lo que es el DIF y los abogados esperaban afuera a la intemperie, nos habían cerrado la puerta”, relató.

Se llevaron al hijo de Imelda Tuñón sin avisar

«Mi hija saldría como a las 11 de la noche y me dejarían pasar a hacer la pantomima de que me examinaban para ver si me daba a mi nieto, cuando realmente ya lo habían entregado a Maribel por orden del Fiscal».

Tito también alega que Guardia habría mentido al hablar de los exámenes llevados a cabo por la fiscalía:

«[…] Salí de los exámenes (que Maribel dice fueron 120 preguntas, es falso, quiere decir que no lo hizo, mi examen fue de 500 preguntas falso y verdadero y 250 preguntas de opción múltiple, a parte de los interrogatorios), casi a las 5:40 de la madrugada, estábamos a menos de dos grados, mi hija estaba en el piso […] temblando incontrolablemente», contó.

El padre de Imelda también ha refutado las acusaciones de Maribel Guardia sobre el presunto consumo de alcohol y drogas por parte de su hija. Frank asegura haber observado de cerca a Imelda en las últimas semanas y no haber encontrado evidencia alguna que sustente estas afirmaciones.

«Imelda lleva viviendo conmigo dos semanas desde que inició esta injusticia, he vigilado todas sus salidas […] la observo, veo su lógica, su angustia y desesperación, contemplo cómo evoluciona para decidir si ella me miente, si realmente está bajo efecto de drogas o alcohol, pero nada de eso ha ocurrido, no en mi presencia. Pienso que si como dice Maribel, tuviera adicciones, eso ya lo hubiera observado», declaró.

¿Maribel Guardia pagó por ocultar algo de la muerte de Julián Figueroa?

Además, Tito Frank ha criticado a Maribel Guardia por su manejo de la situación. Él la acusa de descuidar a su hijo Julián Figueroa antes de su fallecimiento y de manipular la situación para obtener la custodia de José Julián.

«Cuando Julián tuvo el infarto que acabó con su vida, realmente fue un infarto, pero no porque él fuera débil sino por aquello que Maribel pagó por ocultar, bajo el pretexto de que así protegía la memoria de su hijo. Maribel, en aquellos instantes, no estaba ahí, vivían juntos e increíblemente habían pasado dos días sin que lo viera», reveló.

En su comunicado, Frank se muestra dispuesto al diálogo con Maribel Guardia, pero expresa su firme convicción de que su hija es la persona más adecuada para cuidar de su nieto.