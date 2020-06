Beyonce negocia acuerdo con Disney por US$100 millones

Entre otros proyectos, podría conseguir un lugar en la banda sonora para la película de 2021 Marvel ‘Black Panther 2’.

Se dice que Beyonce está en conversaciones con Disney por un acuerdo de US$100 millones.

La cantante interpretó a Nala en el reinicio de ‘The Lion King’ del año pasado, y cantó una nueva versión de ‘Can You Feel the Love Tonight’ en la banda sonora, y se cree que si las conversaciones con Disney van bien, podría conseguir un lugar en la banda sonora para la película de 2021 Marvel ‘Black Panther 2’.

Una fuente dijo: “Beyoncé se ha convertido en alguien importante para Disney y es el complemento perfecto para su marca.

“Ha trabajado en varios proyectos para ellos, incluida la voz de Nala en el reinicio de ‘El Rey León’, y ahora están ansiosos por asegurarla para más proyectos.

“Disney ha presentado un acuerdo por un valor de alrededor de US$100 millones, que asegurará a Beyoncé para tres proyectos importantes, incluida la secuela de ‘Black Panther'”.

También se cree que la estrella de 38 años está discutiendo la posibilidad de prestar su voz a algunos documentales de Disney +.

La fuente le dijo al periódico The Sun: “Como parte del acuerdo, también están tratando de lograr que su equipo acepte que Beyoncé exprese algunos de los nuevos documentales que llegarán a Disney +.

“Las negociaciones aún están en curso, pero son los detalles finales los que se están resolviendo ahora”.

En abril, Beyonce realizó una actuación sorpresa en ‘Disney Family Singalong’ de ABC para cantar ‘When You Wish Upon A Star’ del clásico animado ‘Pinocchio’.