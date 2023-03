Beyoncé y Adidas terminan relación de forma discreta

Ni la cantante, ni la marca han comentado sobre el fin de su compromiso laboral…

Los fans de la marca de ropa de Beyoncé, Ivy Park, se sorprendieron al saber que Adidas y la cantante están terminando silenciosamente su asociación de años después de sufrir pérdidas por las bajas ventas.

Según el diario «The Hollywood Reporter», la artista y la compañía acordaron separarse de mutuo acuerdo.

Citando información de una fuente cercana a la situación, la publicación también afirma que la decisión de poner fin a esa colaboración estuvo motivada por importantes diferencias creativas entre Ivy Park y la marca alemana.

«Se espera que Beyoncé recupere la propiedad total de su marca. Según los informes, está emocionada de forjar su propio camino y conservar la libertad creativa en Ivy Park», dijo el periódico.

En febrero de este año, el The Wall Street Journal había anticipado tal movimiento, ya que se informó que la marca Ivy Park estaba «luchando» por sobrevivir como resultado de las «ventas bajas» del año pasado.

Según la agencia de noticias, las ventas de la marca cayeron más del 50%, recaudando apenas US$ 40 millones en 2022, una gran diferencia frente a la ganancia de US$ 93 millones en 2021, cuando Adidas había proyectado que quería una ganancia de US$ 250 millones.