Salma Hayek comparte imágenes de sus vacaciones con su esposo

La actriz mexicana publicó muchas fotos de su viaje a Jordania…

Salma Hayek compartió con sus seguidores hermosas imágenes de sus vacaciones familiares en Jordania. La actriz mexicana mostró en su Instagram las bellezas naturales de ese país, afirmando que el lugar es simplemente ‘mágico’.

Las fotos que Salma publicó en la plataforma fueron tomadas por su esposo, el multimillonario empresario francés François-Henri Pinault.

«Inhalando la magia de Jordania», dijo la actriz en el pie de foto.

Salma también publicó un clip de ella acariciando un camello y luego posando para una foto con François.

«Recorriendo las antiguas maravillas de Jordania, un paso a la vez», escribió en su publicación.

Pero una seguidora vegana [@estilovegano] decidió advertirle a la mexicana en la sección de comentarios sobre el trato dado a los animales en aquel país:

«Salma, Petra es el lugar donde peor he visto que tratan a los animalitos. A los burritos los hacen subir repletos de botellas de agua congeladas. Lastimados de sus patitas. Con la piel abierta, por los golpes que les dan y las cosas que suben. Se caen, y los golpean para que avancen. Se quiebran y así los obligan a subir. Los turistas nada hacen. Yo quise abogar por ellos y casi me linchan. Por poco me golpeaban. Me dijeron que los animales NO valían NADA… que para eso estaban. Nunca volveré. Jamás. Petra es un infierno para los animalitos.», señaló la chica.