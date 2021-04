Billie Eilish habla de su nuevo sencillo “Happier Than Ever”

La cantante ahora rubia mencionó la pronta llegada de su nuevo sencillo a través de sus redes sociales.

Los fanáticos de la superestrella de la música estadounidense Billie Eilish están felices cuando la cantante de Therefore I am habló de su próximo sencillo “Happier Than Ever”.

En una publicación críptica de Instagram la semana pasada, la cantante ganadora de siete premios Grammy habló por primera vez de que “las cosas van muy bien” después de publicar una foto de sí misma.

Luego, el lunes, la superestrella rubia publicó un fragmento de video de 15 segundos en el que se la ve sentada en una silla con forma de concha y, mientras la cámara gira hacia ella, se enfrenta mientras sonríe. Ella subtituló el adelanto de la canción: “Happier Than Ever.”

En el video de Instagram, se escucha a Billie canturrear “Cuando estoy lejos de ti, soy más feliz que nunca” sobre tiernos acordes de guitarra.

Billie Eilish también habló de la canción “Happier Than Ever” en su programa de AppleTV + “Billie Eilish: The World’s a LittleBlurry”, que se lanzó en febrero.