Billie Eilish siente temor de “decepcionar” a sus fans

La cantante siente temor de que sus fanáticos sientan que “se ha ido”, siendo que está para ellos “todo el tiempo”.

Billie Eilish reveló recientemente sobre los temores de posiblemente decepcionar a su base de fans leales durante una charla sincera.

La cantante habló de eso durante su entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1.

Comenzó diciendo: “Vaya, eso es una locura. Caraj@ ya, espero que no decepcione. Realmente quiero no hacerles sentir que me he ido, ya sabes, porque no lo he hecho, estoy aquí y he estado aquí todo el tiempo”.

Mientras intentaba explicar la causa de sus temores, Eilish admitió: “Creo que lo difícil es que no hemos hecho shows, no he tenido una forma de demostrarles que todavía soy parte de ellos. Y creo que eso es difícil y creo que los ha vuelto locos y lo entiendo totalmente y siento lo mismo. También me ha vuelto loca “.

Antes de concluir, Eilish agregó: “Ha sido realmente, realmente destructivo no tener shows y no poder verlos en persona, abrazarlos, hablar con ellos y hacer todas las cosas que quiero hacer”.