Billie Eilish dice que se va de gira mundial

La cantante ha hecho un anuncio a través de sus redes sociales donde le da la buena noticia a sus fans.

Billie Eilish el viernes dejó a sus fans emocionados cuando anunció que se embarcará en una gira mundial.

Usando su cuenta de Instagram, la cantante compartió un videoclip para hacer el anuncio, sin compartir la fecha exacta en que se embarcaría en el “Happier Than Ever, The World Tour”.

Más de 10 millones de personas vieron su video de Instagram pocos minutos después de que la cantante lo compartiera.