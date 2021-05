Lady Gaga habla de la agresión sexual que sufrió y de la que resultó embarazada

La cantante tuvo que abortar y años más tarde sufrió un brote psicótico que la puso al borde del suicidio.

Lady Gaga contó nuevos detalles sobre la agresión sexual que sufrió cuando tenía 19 años. La cantante dijo que tras haber sido violada por un productor musical quedó embarazada y debió abortar, y años más tarde sufrió un brote psicótico.

“Tuve un brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica”, dijo.

Gaga relató durante una entrevista para el programa The Me You Can’t See, de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, el cual aborda el estigma en torno a la salud mental, que cuando tenía 19 años fue violada por un productor musical, quien también la amenazó con “quemar toda su música”.

La cantante dijo: “Estuve enferma durante semanas y semanas después y me di cuenta que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina de la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Porque me habían abusado. Estuve encerrada en un estudio durante meses “.

Es real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vayas, diciéndote que no vales nada y que deberías morir”, compartió la ganadora del Oscar.

De acuerdo con la artista, su brote psicótico comenzó con una crisis de dolor intenso en todo el cuerpo que la dejó en el hospital donde fue remitida a un psiquiatra.

La cantante de 35 años también se abrió sobre las luchas que enfrentó después, y reveló que su violación la convirtió en una persona diferente. Es realmente muy real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vayas, diciéndote que no vales nada y que deberías morir. Solía ​​gritar y arrojarme contra la pared”.

Lady Gaga, quien habló por primera vez sobre su agresión sexual pasada en 2020, dijo en su entrevista más reciente que decidió no nombrar públicamente a su abusador porque “no quiere volver a enfrentarse a esa persona nunca más”.