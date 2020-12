Billie Eilish todavía duerme en la habitación de sus padres

La cantante confesó que le aterra dormir sola porque siente que hay monstruos en su cuarto…

Billie Eilish puede tener la habitación de sus sueños, totalmente equipada, pero la cantante asegura que todavía suele dormir en la habitación de sus padres, porque le aterra dormir sola: tiene miedo a los ‘monstruos’ que ‘habitan’ su dormitorio.

Billie habla de eso y muchas cosas en su próximo documental de Apple TV + “Billie Eilish: The World A Little Blurry”.

En el tráiler, la cantante aparece mirando su teléfono mientras está acostada en una cama y dice: “Esta es la cama de mis padres. Duermo aquí porque tengo miedo de los monstruos en mi habitación”.

Billie Eilish ya ha hablado de sus dificultades para dormir, ya que a menudo sufre pesadillas graves y recurrentes.

“Tuve parálisis del sueño tres veces. Tengo muchos problemas extraños para dormir. Tengo sueños terribles y cosas así. Parálisis del sueño, terrores nocturnos … me lleva una eternidad. No entiendo cómo la gente puede quedarse dormida [inmediatamente], esto es muy extraño para mí (…) Es extraño porque normalmente las pesadillas que tengo no me despiertan. Últimamente he tenido algunas que me despiertan, pero normalmente el sueño es toda la noche, entonces toda la noche es aterradora (…) un sueño que realmente arruina mi cabeza y me hace sentir … No sé qué es, pero me hace sentir incómoda todo el día. Tuve la misma pesadilla durante dos meses seguidos. Horrible. Y afecta mi forma de actuar”, justifica.