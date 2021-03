Bindi Irwin da la bienvenida a su primer hijo, una niña

La hija del fallecido ‘cazador de cocodrilos’ Steve Irwin, dio la noticia de la llegada de su hija este jueves 25 de marzo.

Bindi Irwin, la hija del fallecido ‘cazador de cocodrilos’ Steve Irwin, y su esposo, Chandler Powell, dieron la bienvenida a su primer hijo, una niña.

Anunciaron la noticia del nacimiento en Instagram el jueves (25) y revelaron que el nombre del bebé es un homenaje a su difunto padre: Grace Warrior Irwin Powell:

Nuestro grácil guerrero es la luz más hermosa… Su segundo nombre, Warrior (guerrero en español) Irwin, es un tributo a mi padre y su legado como el guerrero más increíble en la naturaleza”, declaró la conservacionista y ex ganadora de Dancing with the Stars.

En una entrevista reciente con The Bump, Bindi comentó:

“Mi padre fue la primera persona en idear el término ‘Guerrero de la vida salvaje'”, explicó Bindi en ese momento. “Ser un guerrero de la vida salvaje significa ponerse de pie y hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Nos hemos referido a nuestra hija como nuestra bebé guerrera en la naturaleza”.

Bindi y Chandler se casaron exactamente un año antes de dar la bienvenida a su bebé al mundo, por lo que además de celebrar el nacimiento de su primogénita, también están celebrando un año de matrimonio.