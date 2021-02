Biografía revela detalles escalofriantes de la relación de Stan Lee con su hija

Padre e hija se había enfrentado a lo que el famoso escritor de cómics la llamaría “la mujer blanca más tonta que he conocido”.

La vida del fallecido creador de Marvel, Stan Lee, se revelará en una nueva biografía que incluye detalles de su volátil relación con su única hija, Joan Celia.

Joan Celia era conocida por su forma de gastar dinero y llamaba a sus padres 50 veces al día para exigir dinero.

El alcance de esto es tal que, según los informes, obligó a su frágil padre a trabajar apareciendo en programas de cómics a pesar de su salud y edad.

Lee había afirmado que su hija de 70 años padecía esquizofrenia y paranoia.

En un caso, se dijo que Joan Celia agredió físicamente a sus padres después de que le regalaran un Jaguar alquilado en su cumpleaños en lugar de uno nuevo de agencia.

En cintas filtradas al autor de True Believer: The Rise and Fall of Stan Lee, que se lanzará el martes, los dos serían vistos intercambiando palabras acaloradas.

“¡Lo he tenido, desagradecida!” Se informa que Lee le gritó a JC luego del incidente de 2014.

“Joan Celia siempre me hace querer suicidarme”, dice.

Lee, quien falleció en 201, fue el creador de muchos superhéroes queridos como Spider Man, Black Panther, Incredible Hulk, Captain America y los X-Men.