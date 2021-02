Eduardo Yáñez salió de telenovela Si Nos Dejan oor problemas de salud

El actor padece de fuertes dolores por una operación a la que se sometió recientemente, y decidió renunciar a la producción.

Eduardo Yáñez confirmó su salida de la telenovela Si Nos Dejan, y aclara que deja la producción debido a los problemas de salud que enfrenta.

“Sí, dejo la telenovela por razones de salud, quería aclarar esto porque ya sé que hay muchos medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca”, aclaró.

El actor de 60 años recalcó que la verdadera razón de su salida es por los fuertes dolores y molestias que enfrenta por una operación en la que le retiraron piedras en el riñón.

“Hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el gruñón, digo en el riñón”, dijo bromeando.

“Me dejaron un cateter allá adentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba yo a dejar esta novela a la mitad y prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla. La otra semana entro a cirugía para que ya se resuelva esto y esperando que pronto esté recuperado y sano”.

Se informó que Alexis Ayala será el reemplazo de Eduardo Yáñez para el inicio de la telenovela.

