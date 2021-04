Bobby Brown responsabiliza a Nick Gordon por muertes de Whitney Houston y Bobbi Kristina

El músico está convencido de que Nick Gordon fue responsable de la muerte de las mujeres, pues era un “proveedor de drogas”.

Bobby Brown está completamente convencido de que Nick Gordon fue responsable de la muerte de Whitney Houston y su hija Bobbi Kristina Brown, porque era conocido como un “proveedor de drogas”.

La ex estrella de New Edition ha guardado rencor durante mucho tiempo a Gordon por su presunto papel en la muerte en 2015 de Bobbi Kristina, su hija de 22 años con su difunta ex esposa Houston, quien fue encontrada inconsciente en la bañera de la casa de Georgia que la joven pareja compartía.

El fallecimiento de Bobbi Kristina ocurrió tres años después de que Whitney también muriera en circunstancias similares, y el consumo de drogas figura como causas contribuyentes en ambas tragedias.

En 2016, Gordon fue declarado legalmente responsable por la muerte de su novia, pero nunca fue acusado oficialmente, y el 1 de enero de 2020, él mismo murió por una sobredosis de heroína.

Ahora Bobby se ha abierto sobre las angustias personales en una nueva entrevista de Red Table Talk, insistiendo en que todavía cree que el juego sucio estuvo “definitivamente” involucrado en la pérdida de Bobbi Kristina, al tiempo que vincula a Gordon con la muerte de Whitney.

“Él era el único que estaba allí en ambas situaciones, con mi ex esposa y con mi hija, y ambas murieron de la misma manera”, dijo la ex estrella de New Edition.

Cuando se le preguntó abiertamente si cree que Gordon fue responsable de matar a Whitney, respondió: “Creo que sí”.

Él está seguro de que Gordon fue quien les proporcionó a ambas mujeres las drogas que llevaron a sus muertes prematuras, diciendo: “Esta es mi opinión de quién creo que era este joven, estar cerca de mi hija, estar cerca de mi ex esposa. Creo que era más un proveedor de regalos de fiesta “.

Bobby afirmó además de Bobbi Kristina: “Desafortunadamente, estaba atrapada en una relación, una relación abusiva, con un chico que básicamente la controlaba hasta el punto en que le quitó la vida”, argumentó.