Enrique Guzmán no demandará a Frida Sofía

El hijo del cantante no cree que su padre demande. Silvia Pinal pide arreglar las cosas en privado.

Enrique Guzmán no procederá legalmente contra Frida Sofía, así lo reveló su hijo Luis Enrique Guzmán en entrevista para el programa Ventaneando.

“La verdad no creo, no creo que vayamos a proceder directamente contra Frida Sofía… no es buena idea… demandar a un familiar, por mucho que nos agreda, por mucho que nos tire, a mi papá lo quiere meter a la cárcel, ¡está gruesísimo!, pero mi papá tendrá que probar de alguna manera, ante los ojos del mundo, que él es inocente, y veremos exactamente cómo procede lo de las demandas”, señalaLuis Enrique.

“Yo soy testigo, yo sería testigo si en algún momento se requiriera que yo fuera testigo, porque yo puedo testificar, sin lugar a dudas, mi papá y Frida nunca estuvieron a solas, para empezar, entonces eso ya, si realmente hay una demanda y un proceso legal, pues algún perito psicológico tendrá que determinar si sucedió, si los hechos coinciden para la situación, creo que todo eso ya queda en manos de un perito legal”, añadió el hermano de Alejandra Guzmán.

Silvia Pinal, la matriarca de la familia, ha pedido calma a Frida Sofía para arreglar las cosas como familia y en privado.

“Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas”,manda decir doña Silvia a su nieta.

“Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto”, agrega.