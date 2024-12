Barry Keoghan responde a comentarios sobre su supuesta ruptura con Sabrina Carpenter

El actor irlandés ha denunciado públicamente la ola de odio en línea que ha recibido…

Barry Keoghan ha estallado en redes sociales denunciando la ola de odio y acoso cibernético que ha recibido desde su supuesta y reciente ruptura con la cantante Sabrina Carpenter. A través de una extensa declaración, Keoghan ha expresado su indignación ante las «mentiras» y los «comentarios repugnantes» que ha tenido que soportar.

El intérprete de «Saltburn» ha revelado que se ha visto obligado a desactivar su cuenta de Instagram debido a la intensidad del acoso, el cual ha calificado como «inhumano». Keoghan ha señalado que algunos de los mensajes que ha recibido son tan crueles que «ninguna persona debería tener que leerlos».

Entre las acusaciones más dolorosas, el actor ha mencionado que lo han llamado «bebé heroína» en referencia a los problemas de adicción de su difunta madre. Keoghan ha sido muy abierto sobre su difícil infancia marcada por la ausencia de su madre y su paso por múltiples hogares de acogida.

La declaración de Keoghan llega después de que surgieran rumores en línea que lo acusaban de haber sido infiel a Carpenter. Sin embargo, el actor ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas como «mentiras absolutas».

Solo puedo aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha sido mencionado por el internet en maneras a las que generalmente no respondo.

Traducción del mensaje:

Tengo que responder ahora porque esto se está pasando de la raya. Desactivé mi cuenta [de Instagram] porque no puedo dejar que estas cosas me distraigan de mi familia y trabajo. Ninguna persona debería tener que leer los mensajes que he recibido. Mentiras absolutas, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, personaje, sobre la clase de padre soy y toda otra cosa inhumana que puedan imaginar.

Insultando a mi personaje y todo lo que me he esforzado para conseguir.

Hablando sobre cómo yo fui un «bebé de heroína» y cómo crecí y además metiendo a mi querida madre en esto.

Tocando la puerta de mi abuela.

Sentándose afuera de la casa de mi bebé e intimidándolos [su familia]. Eso es pasarse de la raya.

Todos los días me esfuerzo más y más para ser la persona más sana y fuerte para ese niño [hijo]. Quiero darle oportunidades de aprender, equivocarse y crecer. Quiero que sea capaz de admirar a su papá, confiar plenamente en mí y saber que yo siempre estaré ahí para él sin importar qué.

Necesito que ustedes recuerden que él tendrá que leer TODO esto sobre su padre cuando sea mayor.

Por favor respeten a todos

Gracias x