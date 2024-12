Verónica Castro no habría sido invitada a la boda de Sofía Castro

La ausencia de la primera actriz en el enlace matrimonial de Sofía Castro ha desatado rumores de una posible ruptura en la familia Castro…

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot, celebrada el pasado 30 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato, ha puesto en evidencia una posible fractura en la familia Castro. La ausencia de la primera actriz, Verónica Castro, en el enlace matrimonial ha generado gran revuelo en el mundo del espectáculo.

La periodista Paty Chapoy fue la primera en revelar que Verónica Castro no había sido invitada a la boda. Según Chapoy, la relación entre tía y sobrina se habría deteriorado con el paso de los años, y esta ausencia sería una muestra más de ese distanciamiento.

“No fue invitada la señora Verónica Castro, hermana de ‘El Güero’ Castro, tía de las muchachas. Es una pena porque Verónica tuvo una relación muy cercana con ellas, especialmente con la menor”, señaló.

La decisión de Cristian Castro de no asistir a la boda, a pesar de haber confirmado previamente su participación, también ha sido interpretada como una muestra de apoyo a su madre. El cantante habría decidido no formar parte de una celebración en la que su progenitora no estaba presente.

“Tengo entendido que invitaron a Cristian para que cantara, pero creo que no quiso asistir», añadió Chapoy.

A pesar de que Michelle Castro, prima de Sofía, sí asistiera a la boda, Paty Chapoy aseguró que el encuentro entre ellas en ocasiones anteriores había sido bastante frío, lo que refuerza la idea de un distanciamiento familiar.