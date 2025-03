Alicia Villarreal teme por su vida: No sería el primer ataque que recibe de Cruz Martínez

La cantante revela detalles de la presunta violencia que sufrió por parte de su esposo…

La reconocida cantante Alicia Villarreal finalmente abordó públicamente las acusaciones de violencia doméstica que involucran a su esposo, Cruz Martínez. En una reciente entrevista para el programa «Despierta América», la artista ofreció un desgarrador testimonio sobre el presunto maltrato que sufrió durante su matrimonio.

Villarreal confesó que el episodio de violencia alcanzó un nivel alarmante, generando un profundo temor por su seguridad.

«No es cualquier pelea, no es una simple discusión. Ya estaba en riesgo mi vida», declaró.

La intérprete detalló que sus hijos se encontraban presentes en el hogar durante el presunto ataque, lo que la dejó más desesperada.

«Salí sin nada. Lo único que agarré fue la camioneta de mi hija […] me fui a urgencias», relató, describiendo cómo buscó ayuda.

Alicia también reveló que Cruz Martínez la habría golpeado e intentado estrangularla, lo que le hizo temer por su vida y realizar una señal de auxilio durante un concierto en Michoacán.

Ante la pregunta del conductor Alan Tacher sobre si era la primera vez que sufría violencia en su relación, Alicia respondió: «No a ese grado».

En una conversación con ‘Ventaneando’, Villarreal habría revelado que su esposo le habría quitado sus teléfonos y cartera, dejándola sin dinero.

«Yo no tenía mis identificaciones, tarjetas, porque él me quito mis teléfonos y mi cartera con mis identificaciones, tarjetas… me quedé sin dinero», recordó la cantante.

Asimismo, Villarreal ha defendido con firmeza a su hija Melenie Carmona de las críticas que ha enfrentado por la situación: «Me lastima lo que dicen de mi hija, quiero salir a gritar ‘no digan eso’, pero todavía no es tiempo de dar la cara».

Finalmente, la cantante ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y ha resaltado la importancia de visibilizar y hablar sobre la violencia de género.