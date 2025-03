«Ni un peso se me ha dado»: Hija de Joan Sebastian arremete contra sus hermanos

Juliana Figueroa, hija menor del fallecido cantante, reveló que la excluyeron de su herencia…

En un giro que añade más complejidad al ya delicado panorama familiar marcado por la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia de José Julián, un nuevo conflicto se abre en torno a la herencia del fallecido artista Joan Sebastian.

A una década del deceso del «Poeta del Pueblo», Juliana Figueroa, su hija menor, reveló que, pese a informes previos que sugerían avances en la resolución legal con sus hermanos, no ha percibido la parte de la herencia que considera suya.

Figueroa no solo expuso documentos que presuntamente detallan la distribución acordada de la herencia de su padre, sino que también lanzó fuertes calificativos contra sus hermanos, a quienes tildó de «avariciosos» por, según ella, incumplir dicho acuerdo.

Juliana Figueroa excluida de la herencia

A través de una serie de mensajes en sus redes sociales, Juliana afirmó que durante años José Manuel Figueroa, Zarelea Figueroa, el fallecido Julián Figueroa, y Claudia Alina, ex pareja del cantante, se habrían apropiado de manera unilateral de dinero, propiedades y diversos bienes materiales que conformaban la vasta herencia de Joan Sebastian. En contraste, ella habría sido excluida de esta distribución, a pesar de contar con el reconocimiento legal de su padre.

«Años de no quererme meter y no decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente. Aquí la cantidad de dinero de que se han robado y ojo que mi nombre no está porque a mí ni un peso se me ha dado», escribió Juliana, acompañando su publicación con un documento de Excel que detallaría los bienes recibidos por sus hermanos.

“La verdad esto a mi me da mucha vergüenza pero prendieron el cerro, ahora que se queme. No sé qué tienen en contra de mí, si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquilidad en mi mundo, y se sabe”, manifestó.

Adicionalmente, Figueroa señaló que lo que ha recibido a lo largo de su vida es atribuible a su madre, alegando que incluso durante su minoría de edad no recibió la pensión alimentaria que le correspondía.

«Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y que salgan tan avariciosos. Tal parece que mis hermanos creen que solo ellos son merecedores del dinero y trabajo de mi padre», concluyó.

Joan Sebastian falleció en 2015 a causa del cáncer de huesos.