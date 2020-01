Brad Pitt agradece a Bradley Cooper por ayudarlo a mantenerse sobrio

View this post on Instagram

Reduce dalla vittoria di un Golden Globe come Miglior attore non protagonista nel film di Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt è stato in queste premiato per il medesimo lungometraggio e ruolo al Galà degli Awards annuali del National Board of Review. Durante il suo discorso l’attore ha stupito tutti parlando della sua lotta contro l’abuso di alcol, dipendenza che gli è costata (in parte) il divorzio da Angelina Jolie, e di quanto sia stato fondamentale per la sua rinascita l’aiuto dell’amico e collega Bradley Cooper. I due attori sono da qualche tempo grandissimi amici e protagonisti di un bromance che sta facendo impazzire il mondo, tanto che i due BFF sono stati già soprannominati i Brads! #voilamagazine #bradleycooper #bradpitt #brads #gallery