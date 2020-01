Brad Pitt ahora no tiene quejas con la vida

“Tengo amigos, tengo hijos encantadores, me gusta mi café, me gustan mis perros. No tengo quejas”.

La estrella de Hollywood Brad Pitt disfruta de su vida y dice que no tiene quejas.

Mientras caminaba por la alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards el domingo, el actor habló sobre hacer un balance de su vida ahora, informa people.com.

“Es un hermoso día aquí en Los Ángeles. Lo tenemos bien, lo tenemos muy bien ”, dijo Pitt.

Continuó: “Tengo amigos, tengo hijos encantadores, me gusta mi café, me gustan mis perros. No tengo quejas “.

Pitt tiene seis hijos con su ex esposa, la actriz Angelina Jolie. Los dos se separaron en septiembre de 2016 después de dos años de matrimonio y 12 años de estar juntos.

El actor ganó el mejor actor de reparto en los Premios de la National Board of Review, en el que dijo que sus “objetivos en la vida ahora son bastante simples”, ya que enumeró las aspiraciones estándar como “ser feliz” y “mantenerse saludable”.

Al enumerar su objetivo final, Pitt bromeó que espera mantenerse alejado de “una situación financiera en la que tengo que hacer Ocean’s 14”, y agregó: “Ya veremos “.