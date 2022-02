Brad Pitt es criticado por las víctimas del huracán Katrina

El actor apoyó la venta de unas casas defectuosas y fue nombrado en demanda…

Brad Pitt vuelve a ser blanco de críticas por supuestamente romper sus promesas a las víctimas del huracán Katrina. En una nueva y conmovedora entrevista, un abogado de las víctimas que compraron casas defectuosas elogiadas por Pitt, dice que todos ‘le creyeron’ al actor:

“Creían en el sueño que él los vendió. Desafortunadamente, lo que obtuvieron es un montón de promesas incumplidas, viviendo en casas podridas que se suponía que iban a ser demolidas y reconstruidas”, afirma el abogado.

En 2006, Brad Pitt y su fundación Make It Right comenzaron a construir viviendas asequibles para los residentes de Lower Ninth Ward, Nueva Orleans, que habían perdido todo el año anterior con el huracán Katrina.

Pero las casas ecológicas experimentales resultaron ser defectuosas, dejando a los residentes con casas infestadas de moho.

El abogado Ron Austin presentó una demanda en nombre de los residentes en 2018 y todavía buscan respuestas de Pitt y su organización, indicó la columna PageSix del diario New York Post.

Pitt ayudó a recaudar millones de dólares para construir las casas que vendieron por alrededor de US$ 150,000 cada una.

En 2018, una fuente dijo que Pitt desembolsó millones de su propio bolsillo para ayudar a reparar las casas, que no fueron construidas para soportar el clima tropical de Nueva Orleans, según la demanda.

“Algunas casas no tenían cosas como pintura impermeable o canaletas para lluvia. Algunas tenían techos planos o no estaban tan bien aisladas que una vez que entraba la humedad, no salía… Desafortunadamente, no tenemos adónde huir porque Brad Pitt y la fundación han cerrado sus oficinas”, reveló Austin.