Brad Pitt quiere perfeccionar su baile

El actor dice que lleva más de 20 años sin bailar, y que quiere volver al salón de baile.

Brad Pitt espera perfeccionar su baile en 2020.

El actor Once Upon a Time in Hollywood le dijo a la revista W que le encantaba bailar cuando era adolescente, y que ahora le gustaría volver al salón de baile.

“Fui a dos fiestas de graduación”, dice. “Llevaba un esmoquin blanco. Fijado en el ramillete. Y yo bailé.

“Tuve un paréntesis de 20 años en los que no bailé en absoluto, y ahora veo el baile como mi futuro. Sé que tiraré los brazos de las articulaciones y dislocaré cosas, pero sí, siento que tengo luz verde en mi alma para explorar la danza. Todavía no sé qué significa eso, pero me siento conmovido por el espíritu”.