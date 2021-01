Brian Austin Green hace oficial su romance con la australiana Sharna Burgess

El ex marido de Megan Fox y la bailarina y coreógrafa de Dancing with the Stars Sharna han salido durante varias semanas.

El ex marido de Megan Fox, Brian Austin Green, hizo oficial su romance con la bailarina y coreógrafa de Dancing with the Stars, la australiana Sharna Burgess.

La estrella de ‘Beverly Hills, 90210’ y Sharna han estado saliendo durante varias semanas y, el lunes (11), la nueva pareja hizo oficial su romance en las redes sociales, al publicar su primera foto juntos.

La bailarina publicó una foto de ella y Brian compartiendo un beso, y en el pie de foto escribió: “Él” junto a un emoji de labios.

Mientras tanto, Brian reveló recientemente cómo se conocieron él y Sharna, dando crédito a su manager:

“Tenemos el mismo gerente comercial y ella dijo: ‘Oye, tengo un cliente que debes conocer’. Y yo estaba en un lugar como, ya sabes, ‘Está bien’, fui de mala gana y nos conocimos “.

Brian y Fox están en proceso de divorcio. Los dos tienen tres hijos: Noah, ocho, Bodhi, seis y Journey, cuatro.

El nuevo romance llega después de que Brian, de 47 años, quien también tiene el hijo de 18 años Kassius de su relación con Vanessa Marcil, se separó de Megan en mayo del año pasado, después de casi 10 años de matrimonio.

Desde la ruptura, Megan Fox ha estado saliendo con Machine Gun Kelly.