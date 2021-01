Nicole Kidman dice que algunos personajes han alterado su salud física y mental.

La actriz comentó sobre la experiencia que tienen los actores con personajes tan intensos.

Nicole Kidman habló esta semana con Marc Maron en su podcast de WTF, sobre cómo algunos personajes alteran por completo su salud física y mental.

La actriz profundizó en este tema al discutir cómo la naturaleza intensa de las escenas de su reciente serie de HBO Big Little Lies y The Undoing, impactaron su vida incluso después de que la cámara dejó de girar.

Explicó que con estos dos roles específicamente, se convirtió en el personaje en cierto sentido y comentó sobre esta experiencia que tienen los actores con personajes tan intensos:

“Incluso en The Undoing sucedió (…) Había una especie de inquietud en mi personalidad, donde estaba inquieta y había coacción sobre quién era yo”, afirmó.

Nicole, cuyo personaje en The Undoing está involucrado en el caso de asesinato con su esposo (Hugh Grant), revela que incluso se puso ‘muy enferma’ durante la producción:

“Estuve paralizada durante una semana, porque tu sistema inmunológico no sabe la diferencia entre actuar y la verdad cuando lo haces”, explica.

Si bien Nicole cree que esto es “algo importante que les sucede a los actores”, la actriz de 53 años dice que otros actores pueden entrenar sus cuerpos para saber cuándo están actuando. Sin embargo, ella no puede hacerlo: “Realmente no me funciona”, justifica.

La mayoría de las veces, la esposa de Keith Urban dijo que deja un set y se siente “mal” y no es capaz de “dormir bien”, agregando: “Esto es perturbador”.

