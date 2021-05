Britney Spears no pedirá el fin de su tutela en la audiencia

La audiencia programada el próximo 23 de junio será abierta al público para verla a través de Zoom.

Está programada para el 23 de junio la primera audiencia con la participación de Britney Spears, en la corte, sobre su tutela. Según la revista People, la audiencia será abierta al público para verla a través de Zoom, y será la primera vez en los últimos años que Britney comparecerá ante el tribunal.

Pero no se espera que Britney Spears pida el fin de su tutela cuando se encuentre cara a cara con el juez.

Según las fuentes, en cambio, ella le pedirá a las autoridades correspondientes que retire permanentemente a su padre, Jamie Spears, de la tutela. Después de 13 años, ella ya no quiere que Jamie administre su vida y sus activos.

Los documentos obtenidos por el sitio web TMZ, dice que Britney no se siente presa y no está en contra de su tutela actual: “Ella sabe que su vida se estaba desmoronando antes de la institución de la tutela, y eso le dio estructura y reabasteció su cuenta bancaria, que estaba disminuyendo. Ella sabe que la tutela la está cuidando”, dijo una fuente.

De acuerdo con el informante, al contrario de lo que se cree, Britney ‘vive una vida relativamente libre en Los Ángeles’ y viaja con frecuencia a Hawai, uno de sus lugares favoritos.

“Ella tiene el 99% de la libertad que tendría si no estuviese en tutela, y lo único que se le impide hacer son locuras, como comprar 3 autos a la vez [lo que intentó hacer en otro momento]”, justifica.

El principal problema de Britney con la tutela es la participación de su padre en sus negocios. Los dos no han hablado en mucho tiempo y ella aparentemente está enojada con él debido a varias decisiones comerciales que tomó. También está molesta con varias personas a las que Jamie dejó entrar en el círculo íntimo.

Dado que Britney y Jamie no se hablan, toda su relación (de ahora en adelante) se basa en los negocios. Aunque Jamie ya no es el conservador personal de Britney, todavía dirige su negocio junto con una institución financiera. Como Britney no está de gira o actuando, no hay mucho que hacer. Britney también dijo que no volverá a actuar mientras su padre esté involucrado en cualquier aspecto de la toma de decisiones.