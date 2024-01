Britney Spears revela su gran debilidad

La cantante compartió una nueva reflexión con sus seguidores…

Luego de varios días alejada de Instagram, Britney Spears regresó la semana pasada a la plataforma y reflexionó sobre una de sus debilidades. La cantante de 43 años confesó su pasión por la comida, y afirmó en una nueva publicación que es una ‘comilona apasionada’.

“La comida es mi debilidad, lo admito!!!”, comenzó diciendo.

Ella compartió: “Cuando era más joven e iba a restaurantes con mi mamá, ella me decía ‘quédate quieta’ o ‘estás comiendo demasiado rápido… por favor, ve despacio’… Soy una comilona apasionada. Recuerdo el almuerzo, pero la comida de todos todavía estaba allí cuando la mía se acababa en 2 segundos», recordó.

Continuó diciendo que a pesar de esta «compulsión» nunca tuvo problemas con la báscula:

«¡¡¡Pero es extraño que mi peso se mantenga prácticamente igual!!! Normalmente tengo 61 en la báscula… ¡¡¡Ese es mi peso normal!!! Bueno, eso es bueno para mí🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ ¡¡¡Quiero tener 56 – 58 quilogramos, pero probablemente tendré 63 ahora que abrió esta maldita cafetería BLAZE!!! ¡¡¡MALDITA!!!”, se quejó.

«Solo digo que esa foto es mejor que cualquier premio… cualquier viaje… cualquier hermano… ¡¡¡cualquier auto!!! ¡¡¡Se ve absolutamente increíble!!! Todavía como el mismo chocolate caliente secreto de Wendy’s los domingos. !!! ¡¡¡El que tiene el brownie de fondo!!! ¡¡¡Sí, todavía lo tienen!!! Cerca de la cena me comeré uno para cenar!!! Mi ex marido era entrenador, así que conocía muchas cosas diferentes, maneras y trucos fáciles para mantenernos sanos!!! Con la comida me parece raro!!!», afirmó.

Y remató con un consejo: “Te sugiero, con quien estés o pienses estar… ¡¡¡asegúrate de mirarlo de la misma manera que miras ese café en llamas!!! Psss, ¿PUEDO MÁS, POR FAVOR? ?!!!», bromeó.