Britney Spears y Jamie Spears tienen una relación “complicada pero reparable”

En la corte, la cantante asegura que su tutela es “abusiva”, y que solamente desea “recuperar su vida”.

Fuentes cercanas a Britney Spears y su padre Jamie se sinceraron sobre la relación “complicada pero reparable” que tienen.

La afirmación se hizo durante la entrevista de los informantes con Fox News e incluso se les citó diciendo: “La relación de Britney con su padre es complicada pero reparable, especialmente si él tiene un deseo real de no actuar en su nombre y solo quiere estar ahí para ella, como soporte y caja de resonancia “.

“Claro, están un poco separados, pero en realidad como resultado del control que él ha tenido sobre ella todos estos años, es casi como un negocio familiar, excepto que el negocio es Britney”.

Más temprano en la corte, Spears describió su tutela ordenada por la corte como “abusiva” y dijo que solo quiere recuperar su vida.

La cantante dijo que le gustaría presentar una petición para poner fin a la tutela ordenada por la corte sin la condición de tener que aprobar una evaluación de salud.

Durante la audiencia, Spears también dijo que quiere formar una familia con su novio, Sam Asghari, pero que “no se lo permiten”.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”.