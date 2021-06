Scott Disick comparte por qué sale con chicas jóvenes

La estella de reality show asegura que son las chicas quienes can a su encuentro, pues les parece que también “es joven”.

Scott Disick a menudo es considerado el hombre que está interesado en salir con chicas jóvenes, pero insiste en que no lo hace intencionalmente.

La idea surge después de que el hombre de 38 años, que terminó su relación con Sofia Richie, ahora de 22 años, después de tres años de relación, y pasó a salir con Amelia Hamlin, que tiene 20 años.

Hablando sobre la reunión de Keeping Up With the Kardashians, la estrella de Flip It Like Disick insistió en que es porque parece que tiende a atraer a chicas bastante jóvenes.

“Todo el mundo se equivoca en esto: que busco chicas jóvenes”, dijo.

“No salgo a buscar chicas jóvenes”.

“Resulta que se sienten atraídas por mí porque parezco joven. Eso es lo que me estoy diciendo a mí mismo “, dijo.