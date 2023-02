Bruce Willis tuvo algunos contratiempos filmando su última película

Los primeros signos de la enfermedad surgieron temprano, mientras rodaba una cinta…

Los primeros síntomas de Bruce Willis en relación a su enfermedad – demencia frontotemporal – empezó aún cuando el actor estaba trabajando en su última película «White Elephant» – que se estrenó en junio del 2022 – cuando sus compañeros notaron que en un determinado momento en el set él se olvidó quién era en medio de una grabación.

Según un testigo dijo al diario «The Los Angeles Times», el famoso actor de Hollywood no sabía quién era en el plató:

“Dijo ‘Sé por qué estás aquí, y sé por qué estás aquí, pero ¿por qué estoy yo aquí?’… Bueno, ya no reconocía que era un actor”, comentó uno de sus colegas de cinta, que no fue identificado, al diario Daily Mail poco después de enterarse de la demencia de Bruce.

“Alguien le dio una línea y no entendió lo que significaba. Solo estaba siendo un títere”, dijo otro colega.

Debido a ello, su representante pidió que la filmación durara solo dos días y que él trabajara solo cuatro horas por día.

Asimismo, se supoó que en 2021 Willis disparó dos veces un arma propulsada fuera de los tiempos y líneas pactadas, ya que no entendió el mensaje que se le estaban pasando y, afortunadamente, no hubo heridos. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por sus representantes.