Bruno Bichir dice que si tiene que comer cucarachas sin duda lo hará

Bruno Bichir al igual que miles de actores en México y en el mundo, está padeciendo la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, y asegura que si tiene que comer cucarachas sin duda lo hará.

El experimentado actor, perteneciente a una destacada familia de artistas, compartió a algunos medios la terrible crisis que atraviesa por no tener trabajo: “A todo nos ha pegado por supuesto, yo estoy viviendo racionando comida”.

“Una pechuga de pollo la divido en 4, una lata de atún que me dure todo el día. Como mucha papa, la papa salvó a Europa y a los marineros. Como lo que haya, si tengo que comer pasto tendré que comerlo, y si no hay pasto me alimentaré de cucarachas y así estamos”.

Los últimos proyectos en los que participó Bruno Bichir fueron la película ‘Quarry’, el filme independiente ‘Locked In’ y la serie ‘Party of Five’.